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Более тысячи семей получили жильё по реновации в Нижегородском районе Москвы

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В Нижегородском районе Москвы более тысячи семей из 19 старых домов переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации.

Об этом сообщает сайт mos.ru.

Всего в районе переселение затронуло жителей 30 домов, город предоставил им новые квартиры в пяти новостройках, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

По его словам, три жилых комплекса ещё строятся, переселение туда жителей состоится в ранее намеченные сроки.

«Всего по программе реновации в Нижегородском районе предстоит расселить 92 дома, благодаря чему около 14,5 тыс. жителей справят новоселье», — добавил Лёвкин.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.

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