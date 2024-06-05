В Пермском крае появились первые стобалльники по ЕГЭ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о первых учащихся, получивших 100 баллов по ЕГЭ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Выпускники Прикамья получили свои первые результаты ЕГЭ. 26 ребят получили 100 баллов по литературе, географии и химии», — написал Махонин.

Наилучший результат показали 17 учащихся на экзамене по химии.

Выпускники из Перми, Чайковского, Березников и посёлка Юго-Камский не сделали по этому предмету ни одной ошибки.

Ранее в ЯНАО назвали первых учеников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов.