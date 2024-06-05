RT в Telegram
Подпишись

Суд оштрафовал гражданина Ирана на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана за дискредитацию армии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Как сказано в материале, правонарушение состояло в том, что Хидари в общественном месте был одет в футболку с изображением украинского герба на рукавах и флага Украины спереди.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России.

Хидари оштрафовали на 50 тыс. рублей.

24 мая в подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Возбуждено уголовное дело по материалам ФСБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить