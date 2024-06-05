Суд оштрафовал гражданина Ирана на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана за дискредитацию армии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Как сказано в материале, правонарушение состояло в том, что Хидари в общественном месте был одет в футболку с изображением украинского герба на рукавах и флага Украины спереди.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России.

Хидари оштрафовали на 50 тыс. рублей.

24 мая в подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Возбуждено уголовное дело по материалам ФСБ.