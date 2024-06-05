Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, «Кристиан» специализируется на генеалогической экспертизе, сроки её проведения в среднем составляют 10—12 месяцев.
Родословную Путина поместили в экспозиции и представили в виде изображения в альбоме на стенде.
По словам представителя компании, исследование заказал троюродный брат президента Александр. Он добавил, что, по результатам экспертизы, род Путиных начался в Тверской области — предки главы государства были тверскими крестьянами.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретится с руководителями международных информагентств.