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Родословное древо Путина представили на ПМЭФ

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Фамильное древо президента России Владимира Путина презентовали на стенде Дома семейных традиций «Кристиан» в рамках ПМЭФ.
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, «Кристиан» специализируется на генеалогической экспертизе, сроки её проведения в среднем составляют 10—12 месяцев.

Родословную Путина поместили в экспозиции и представили в виде изображения в альбоме на стенде.

По словам представителя компании, исследование заказал троюродный брат президента Александр. Он добавил, что, по результатам экспертизы, род Путиных начался в Тверской области — предки главы государства были тверскими крестьянами.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретится с руководителями международных информагентств.

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