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В Москве рассказали о ходе строительства детской больницы святого Владимира в Сокольниках

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Детская больница святого Владимира в Сокольниках построена более чем наполовину, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В Москве рассказали о ходе строительства детской больницы святого Владимира в Сокольниках
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Общая площадь корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира, который состоит из шести надземных и двух подземных этажей, составит 56 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

В настоящее время ведётся монтаж лифтового оборудования, заканчивается монтаж фасадов и архитектурных элементов.

Будущий многопрофильный комплекс станет экспертным центром по лечению и диагностике детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже более 10 тыс. москвичей получили медицинскую помощь в модернизированных приёмных отделениях столицы.

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