В Москве рассказали о ходе строительства детской больницы святого Владимира в Сокольниках
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Общая площадь корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира, который состоит из шести надземных и двух подземных этажей, составит 56 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.
В настоящее время ведётся монтаж лифтового оборудования, заканчивается монтаж фасадов и архитектурных элементов.
Будущий многопрофильный комплекс станет экспертным центром по лечению и диагностике детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже более 10 тыс. москвичей получили медицинскую помощь в модернизированных приёмных отделениях столицы.