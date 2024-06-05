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В Пермской области вынесли приговор по делу о ложном минировании

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Чайковский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу о ложном минировании.
В Пермской области вынесли приговор по делу о ложном минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

По имеющейся информации, в декабре 2023 года местный житель в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе в одном из домов. Информация не подтвердилась.

«Он признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК», — отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор пенсионерке по делу о ложном минировании здания правительства региона.

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