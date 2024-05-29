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Камчатской пенсионерке вынесли приговор по делу о ложном минировании

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Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор пенсионерке по делу о ложном минировании здания правительства региона.
Камчатской пенсионерке вынесли приговор по делу о ложном минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Изучив все представленные доказательства, суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком два года», — рассказали в пресс-службе.

Установлено, что 16 июня 2023 года женщина позвонила на единый номер региональной информационно-справочной службы по Камчатскому краю «122». Она сообщила о готовящемся взрыве в здании краевого правительства. Работа учреждения была приостановлена на время проверки помещений спецслужбами.

«Как пояснила подсудимая, она совершила указанные действия, находясь в состоянии крайнего эмоционального возбуждения», — уточнили в пресс-службе.

Женщина признала вину полностью. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что суд приговорил курганца к штрафу за ложное сообщение о минировании школы.

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