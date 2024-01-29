Суд приговорил курганца к штрафу за ложное сообщение о минировании школы
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал объединённой пресс-службы судебной системы Курганской области.
«Курганский городской суд признал осуждённого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма. — RT)», — указано в сообщении.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина в сентябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения сообщил в полицию, что заложил взрывное устройство на территории одной из школ города. Эта информация не подтвердилась.
В январе заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник заявил, что в стране за прошлый год было зафиксировано около 40 тыс. ложных сообщений об угрозе взрывов, захвате заложников и совершении тяжких преступлений.