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В Москве пройдёт тренировка по бегу в рамках проекта «Мой спортивный район»

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В Москве 5 июня в Международный день бега пройдёт тренировка в рамках проекта «Мой спортивный район».
В Москве пройдёт тренировка по бегу в рамках проекта «Мой спортивный район»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Участников ждут специальные упражнения, темповые, интервальные и восстановительные тренировки.

Тренировки по бегу в рамках проекта «Мой спортивный район» проходят два раза в неделю в пяти парках и общественных пространствах по средам с 19:30 до 20:30 и по воскресеньям с 10:00 до 11:00.

Ранее сообщалось, что акция «Молодёжь. Спорт. Возможности» пройдёт в Москве 12 июня.

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