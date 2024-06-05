В Москве пройдёт тренировка по бегу в рамках проекта «Мой спортивный район»

В Москве 5 июня в Международный день бега пройдёт тренировка в рамках проекта «Мой спортивный район».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Участников ждут специальные упражнения, темповые, интервальные и восстановительные тренировки.

Тренировки по бегу в рамках проекта «Мой спортивный район» проходят два раза в неделю в пяти парках и общественных пространствах по средам с 19:30 до 20:30 и по воскресеньям с 10:00 до 11:00.

Ранее сообщалось, что акция «Молодёжь. Спорт. Возможности» пройдёт в Москве 12 июня.