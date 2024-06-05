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В Москве пройдёт инклюзивный фестиваль «Город возможностей»

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В столичном Дворце пионеров пройдёт инклюзивный фестиваль «Город возможностей», рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев.
В Москве пройдёт инклюзивный фестиваль «Город возможностей»
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль состоится 7 и 8 июня.

«В диалоге о безбарьерной среде должны участвовать профессионалы, знакомые с вопросами инклюзии изнутри. Участники с приглашёнными экспертами исследуют, как создание доступной безбарьерной среды помогает не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и тем, кто, на первый взгляд, не нуждается в поддержке», — сказал Молев.

На фестивале выступят эксперты, в числе которых руководитель проекта Autistic City Антонина Стейнберг и сотрудник фонда «Антон тут рядом» Юлиана Якуббо.

Ранее сообщалось, что фестивали ко Дню молодёжи состоятся более чем в 35 регионах России.

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