Ракетную опасность объявили в Шебекине и Шебекинском городском округе

Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Шебекине и Шебекинском городском округе.

Об этом со ссылкой на РСЧС информирует главное управление МЧС России по Белгородской области.

«РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — указывается в сообщении.

Спустя девять минут поступила информация об отмене режима предупреждения о ракетной опасности.

Ранее сообщалось об отмене ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Курской области.