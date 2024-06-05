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Ракетную опасность объявили в Шебекине и Шебекинском городском округе

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Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Шебекине и Шебекинском городском округе.

Об этом со ссылкой на РСЧС информирует главное управление МЧС России по Белгородской области.

«РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — указывается в сообщении.

Спустя девять минут поступила информация об отмене режима предупреждения о ракетной опасности.

Ранее сообщалось об отмене ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Курской области.

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