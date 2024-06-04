Ямальские спасатели напомнили туристам о необходимости регистрации маршрутов

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу напомнили туристам о необходимости регистрации маршрутов.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«За десять дней до выхода на маршрут нужно зарегистрироваться в МЧС России... Помните, что, только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь в случае возникновения нештатной ситуации», — отметили в ведомстве.

Туристам также рекомендуют ознакомиться с прогнозом погоды за день до похода. С собой нужно взять аптечку, заряженный телефон, портативные аккумуляторы.

Ранее исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин рекомендовал отказаться от купания в несогласованных водоёмах.