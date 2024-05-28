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Специалист Старостин предостерёг от купания в несогласованных водоёмах

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Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин рекомендовал отказаться от купания в несогласованных водоёмах.

«Во многие водоёмы сбрасывают нечистоты и серые воды, туда попадает вода из ливневой канализации. После осадков туда может попадать вода со скотомогильников, свалок», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, также в водоёмах могут быть холодные ключи на глубине и быстрые подводные течения.

В этом случае следует учитывать свои физические плавательные возможности, отметил Старостин.

«Если где-то у берега оно слабенькое, то в русле реки оно может быть быстрым и сильным», — заключил эксперт.

Ранее в Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили правила поведения в водоохранных зонах.

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