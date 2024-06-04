Психолог Журавлёва прокомментировала рост рынка онлайн-образования

Психолог, член Ассоциации спикеров СНГ Яна Журавлёва высказалась о росте рынка онлайн-образования в России.

«Рынок онлайн-образования с 2016 года вырос в 16 раз, он оценивается в 20 млрд рублей. Пандемия выступила катализатором, в этот период люди чаще стали обращаться к онлайн-образованию, работодатели стали отправлять своих сотрудников на удалёнку, выросли требования к сотрудникам об обучении, чтобы соответствовать квалификации», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, к покупке онлайн-курса важно подходить осторожно. Насторожить должно отсутствие отзывов. Как отметила Журавлёва, опыт эксперта должен быть подтверждён.

Ранее языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич рассказала, в чём, с её точки зрения, заключается основная трудность в изучении иностранного языка во взрослом возрасте.