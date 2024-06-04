RT в Telegram
Подпишись

Психолог Журавлёва прокомментировала рост рынка онлайн-образования

Короткая ссылка
Психолог, член Ассоциации спикеров СНГ Яна Журавлёва высказалась о росте рынка онлайн-образования в России.

«Рынок онлайн-образования с 2016 года вырос в 16 раз, он оценивается в 20 млрд рублей. Пандемия выступила катализатором, в этот период люди чаще стали обращаться к онлайн-образованию, работодатели стали отправлять своих сотрудников на удалёнку, выросли требования к сотрудникам об обучении, чтобы соответствовать квалификации», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, к покупке онлайн-курса важно подходить осторожно. Насторожить должно отсутствие отзывов. Как отметила Журавлёва, опыт эксперта должен быть подтверждён.

Ранее языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич рассказала, в чём, с её точки зрения, заключается основная трудность в изучении иностранного языка во взрослом возрасте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить