Специалист Макеева дала советы пострадавшим в ДТП с участием электросамоката

Начальник управления методологии урегулирования убытков СК «Росгосстрах» Елена Макеева дала рекомендации пострадавшим в ДТП с участием электросамоката или гироскутера.

«Для начала возьмём самый распространённый случай — человек на электросамокате ехал по тротуару и сбил пешехода. Что нужно делать, если вы считаете виноватым владельца средства индивидуальной мобильности? В первую очередь надо вызывать на место ДТП сотрудников ГИБДД», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, присутствие сотрудников ГИБДД нужно для фиксации аварии, и только так потом можно будет получить возмещение ущерба с виновника.

После оформления всех документов рекомендуется зафиксировать полученные травмы в медицинском учреждении.

«Другое дело, если ДТП произошло в парке. В этом случае ГИБДД вызывать нет необходимости — территория парка не входит в зону их ответственности. Надо идти в администрацию парка и просить зафиксировать факт происшествия», — отметила Макеева.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с начала года пешеходы и водители самокатов заплатили штрафов почти на 2 млн рублей.