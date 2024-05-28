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В Петербурге с начала года пешеходы и водители самокатов заплатили штрафов почти на 2 миллиона рублей

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В Санкт-Петербурге с начала года пешеходы, велосипедисты и водители самокатов заплатили штрафов почти на 2 млн рублей за нарушение ПДД.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

С начала года было возбуждено более 5100 исполнительных производств.

Как уточняют в материале, только в мае этого года в отношении нарушителей на дорогах Петербурга было возбуждено более 1100 исполнительных производств, из них 60 дел на 48 тыс. рублей — против велосипедистов и самокатчиков.

Ранее сообщалось, что более 2,4 тыс. электросамокатов убрали в Петербурге с незаконных парковок.

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