В Петербурге с начала года пешеходы и водители самокатов заплатили штрафов почти на 2 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге с начала года пешеходы, велосипедисты и водители самокатов заплатили штрафов почти на 2 млн рублей за нарушение ПДД.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

С начала года было возбуждено более 5100 исполнительных производств.

Как уточняют в материале, только в мае этого года в отношении нарушителей на дорогах Петербурга было возбуждено более 1100 исполнительных производств, из них 60 дел на 48 тыс. рублей — против велосипедистов и самокатчиков.

Ранее сообщалось, что более 2,4 тыс. электросамокатов убрали в Петербурге с незаконных парковок.