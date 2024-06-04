Специалист Голов: российским операторам удаётся противостоять телефонным мошенникам

Гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов заявил, что отечественным операторам удаётся противостоять телефонным мошенникам.

«Звонков скорее стало меньше, операторы связи анализируют трафик и постепенно запрещается анонимная IP-телефония», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, звонят в основном через интернет-телефонию, эти узлы телефонии известны, и операторы их блокируют.

«Технология борьбы с IP-телефонией похожа на работу со спамом. Также все банки внедряют в свои приложения анализ голосового трафика, предупреждают мошенничество», — добавил Голов.

Он посоветовал при поступлении подозрительного звонка не разговаривать и просто класть трубку.

Ранее зампред правления Сбера Станислав Кузнецов прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством, которая сложилась в стране в начале 2024 года.