В Сбере высказались о масштабах телефонного мошенничества в России

Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством, которая сложилась в стране в начале 2024 года.

«Ежедневно мошенники совершают до 20 млн звонков россиянам в сутки. Такого масштаба атак на наших граждан не было никогда», — заявил он в интервью газете «Известия».

По данным ЦБ, жертвой мошенников становится примерно каждый сотый россиянин. Таким образом, число обманутых жителей может достигать 200 тыс. в сутки.

По оценкам Сбера, в 2023 году мошенники украли у россиян более 250 млрд рублей, добавил Кузнецов.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуации с мошенничеством в интернете.