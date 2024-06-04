Специалист Герасимов перечислил варианты летней подработки для студентов
Как отметил эксперт, самый популярный вид заработка летом — работа курьером, поскольку график можно подстроить под свои планы.
Ещё одним вариантом эксперт назвал работу грузчиком, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Работать грузчиком сегодня намного проще, чем кажется: все складские помещения оснащены специальной техникой для транспортировки грузов», — отметил Герасимов.
Как считает специалист, студентам также подойдут работа кассиром, комплектовщиком и фасовщиком.
Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о пользе для подростков подработки во время летних каникул.