RT в Telegram
Подпишись

Специалист Герасимов перечислил варианты летней подработки для студентов

Короткая ссылка
Директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов рассказал о вариантах летней подработки для студентов.

Как отметил эксперт, самый популярный вид заработка летом — работа курьером, поскольку график можно подстроить под свои планы.

Ещё одним вариантом эксперт назвал работу грузчиком, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Работать грузчиком сегодня намного проще, чем кажется: все складские помещения оснащены специальной техникой для транспортировки грузов», — отметил Герасимов.

Как считает специалист, студентам также подойдут работа кассиром, комплектовщиком и фасовщиком.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о пользе для подростков подработки во время летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить