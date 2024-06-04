Депутат Буцкая высказалась о льготах для многодетных семей на авиабилеты

Создать единую систему скидок на детские билеты на самолёты и поезда предложила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы должны прийти к тому, чтобы это был единый тариф, который бы охватывал все авиакомпании. Сейчас у нас одна авиакомпания представляет скидку 10%, вторая — 15%, есть компании, которые дают те самые 50% на ребёнка», — заявила эксперт в беседе с НСН.

По словам депутата, единая система скидок на билет должна действовать не только летом, но и в осенние, весенние каникулы.

«Аналогичной ситуация должна быть и в случае с железнодорожным транспортом. Также важно определиться: ребёнок — это до скольких?» — сказала Буцкая.

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