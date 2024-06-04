RT в Telegram
Подпишись

Учебные заведения России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Короткая ссылка
Московский областной филиал Президентской академии (РАНХиГС) в Красногорске (Московская область) заключил соглашение о сотрудничестве с Хубэйским университетом искусств и наук.

Проректор российского вуза Андрей Марголин отметил, что для отечественных вузов такое партнёрство имеет стратегическое значение, а президент китайского университета Чжан Яньдуо выразил надежду на перспективное взаимодействие в различных отраслях, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу академии.

В рамках соглашения предполагаются программы по обмену студентами, а также преподавательским опытом, осуществление совместных исследований и публикаций, организация и проведение совместных образовательных, научных, культурных событий и другие мероприятия.

Ранее научный руководитель программы «Российско-индийское бизнес-партнёрство» во ВШЭ, кандидат психологических наук Евгений Грива рассказал об интересе индийских студентов к российским вузам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить