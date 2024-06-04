Учебные заведения России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Московский областной филиал Президентской академии (РАНХиГС) в Красногорске (Московская область) заключил соглашение о сотрудничестве с Хубэйским университетом искусств и наук.

Проректор российского вуза Андрей Марголин отметил, что для отечественных вузов такое партнёрство имеет стратегическое значение, а президент китайского университета Чжан Яньдуо выразил надежду на перспективное взаимодействие в различных отраслях, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу академии.

В рамках соглашения предполагаются программы по обмену студентами, а также преподавательским опытом, осуществление совместных исследований и публикаций, организация и проведение совместных образовательных, научных, культурных событий и другие мероприятия.

Ранее научный руководитель программы «Российско-индийское бизнес-партнёрство» во ВШЭ, кандидат психологических наук Евгений Грива рассказал об интересе индийских студентов к российским вузам.