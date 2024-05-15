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Специалист Грива рассказал об интересе индийских студентов к российским вузам

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Научный руководитель программы «Российско-индийское бизнес-партнёрство» в ВШЭ, кандидат психологических наук Евгений Грива рассказал об интересе индийских студентов к российским вузам.
Специалист Грива рассказал об интересе индийских студентов к российским вузам
  • РИА Новости

«Да, сохраняется высокий спрос на наше медицинское образование, являющееся для индийцев брендом. Здесь надо наращивать обороты. Точно так же как и в управленческом, и в инженерном образовании», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, историческая память может быть использована как инструмент при продвижении российского инженерного образования.

«С учётом же расширяющегося торгово-экономического сотрудничества драйвером здесь могут выступить проекты, реализуемые как совместно, так и отдельно индийцами у нас, а нашим бизнесом — в Индии. Сферы атомной энергетики, нефтехимии, нефтегаза, железнодорожного транспорта, металлургии должны стать здесь локомотивами. Для индийцев это будет привлекательным фактором — непрерывность образования и трудоустройства», — сказал Грива.

Как отметил эксперт, самые мощные факторы индийского образовательного рынка — это технологические университеты.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин встретился с делегацией Бангладеш, которую возглавлял чрезвычайный и полномочный посол Камрул Ахсан. Они обсудили возможности расширения сотрудничества.

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