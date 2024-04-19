Нижегородская область продолжит сотрудничество с Бангладеш

Заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин встретился с делегацией Бангладеш, которую возглавлял чрезвычайный и полномочный посол Камрул Ахсан. Они обсудили возможности расширения сотрудничества.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Нижегородская область видит большие перспективы в сотрудничестве с Народной Республикой Бангладеш. Уже на протяжении трёх лет Бангладеш входит в число лидеров по объёму товарооборота с регионом, но мы заинтересованы в увеличении динамики нашего взаимодействия и готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив, чтобы увеличить количество взаимовыгодных направлений кооперации», — заявил Ильин.

Одним из перспективных направлений он назвал сферу образования.

Стороны также обсудили торгово-экономические и гуманитарные связи, развитие культурного сотрудничества.

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