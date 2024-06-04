Тимченко: сенатор от Белгородской области Савченко досрочно сложит полномочия
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«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — сказал собеседник.
Вопрос отставки включён в повестку заседания на 5 июня, пишет агентство. Полномочия Савченко истекают в сентябре 2025 года.
Евгений Савченко ранее занимал пост губернатора Белгородской области. В сентябре 2020 года он сложил полномочия.