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Тимченко: сенатор от Белгородской области Савченко досрочно сложит полномочия

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Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно сложить полномочия по собственному желанию, сообщил РИА Новости член Совфеда Вячеслав Тимченко.
Тимченко: сенатор от Белгородской области Савченко досрочно сложит полномочия
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — сказал собеседник.

Вопрос отставки включён в повестку заседания на 5 июня, пишет агентство. Полномочия Савченко истекают в сентябре 2025 года.

Евгений Савченко ранее занимал пост губернатора Белгородской области. В сентябре 2020 года он сложил полномочия.

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