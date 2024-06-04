Тимченко: сенатор от Белгородской области Савченко досрочно сложит полномочия

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно сложить полномочия по собственному желанию, сообщил РИА Новости член Совфеда Вячеслав Тимченко.

«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — сказал собеседник.

Вопрос отставки включён в повестку заседания на 5 июня, пишет агентство. Полномочия Савченко истекают в сентябре 2025 года.

Евгений Савченко ранее занимал пост губернатора Белгородской области. В сентябре 2020 года он сложил полномочия.