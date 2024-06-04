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В Ишиме учредили знак за помощь городу во время паводка

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В Ишиме Тюменской области учредили и изготовят 500 наградных знаков «За спасение города», чтобы отметить достижения жителей и бизнеса в деле помощи городу в период паводка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию муниципального образования.

Награды вручат тем, кто вёл добровольческую и волонтёрскую деятельность в период ЧС, уточнили в мэрии.

Знак будет выполнен в форме звезды — пятибастионной крепости с гербом Ишима в центре.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в Курганской области создадут новую структуру, которая будет координировать работу служб в случае природных катаклизмов.

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