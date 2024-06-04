В Ишиме учредили знак за помощь городу во время паводка
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию муниципального образования.
Награды вручат тем, кто вёл добровольческую и волонтёрскую деятельность в период ЧС, уточнили в мэрии.
Знак будет выполнен в форме звезды — пятибастионной крепости с гербом Ишима в центре.
Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в Курганской области создадут новую структуру, которая будет координировать работу служб в случае природных катаклизмов.