Специалист Скрыпник рассказал о симптомах инфаркта и инсульта

Главный внештатный специалист Депздрава Москвы по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Дмитрий Скрыпник назвал симптомы инфаркта и инсульта.

«У пациента с инфарктом миокарда основной симптом, который возникает, — это боль в грудной клетке, чаще всего давящая боль, тяжесть, жжение в груди», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, иногда боль может отдавать в левую руку, в челюсть, длиться более 15—20 минут и сопровождаться нарушением дыхания.

Основной проблемой инсульта является то, что он может произойти во сне.

«Когда происходит инсульт, пациент спит, он не просыпается, продолжает спать и симптомы обнаруживает только утром», — сказал эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.