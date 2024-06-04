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Юрист Груздев поделился воспоминаниями о совместных с Чилингаровым экспедициях

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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в день прощания с профессором, Героем Советского Союза, Героем России депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым рассказал, что они участвовали в семи совместных экспедициях.

Самая яркая — погружение на дно Северного Ледовитого океана, в точке Северного полюса, на глубину 4261 м, поделился он в беседе с сайтом kp.ru.

«Он большой жизнелюб, яркий, весёлый, но в моменты экстремального поведения был очень чёток, сконцентрирован и организован. И он всегда добивался всех целей, которые ставил перед собой и перед своими экспедициями», — сказал Груздев.

Со своей стороны, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в разговоре с газетой «Известия» заявил, что Чилингаров при жизни стремился к подвигам и совершал их.

«Он был человеком удивительным, одним из немногих россиян, у которого две Звезды Героя Советского Союза и Российской Федерации», — отметил Шохин.

1 июня стало известно, что Чилингаров скончался в возрасте 84 лет.

Похороны состоялись 4 июня в полдень на Новодевичьем кладбище.

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