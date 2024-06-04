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Педагог Попова рассказала, как убедить ребёнка учиться летом

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Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Попова рассказала, как убедить ребёнка в необходимости летних занятий, особенно при наличии проблем с учёбой.

«Порассуждайте с ребёнком, как могут развиваться события, если он «подтянет» за лето знания, и что может произойти, если он не сделает этого», — посоветовала специалист в беседе с РИАМО.

Также в процессе беседы она рекомендовала для наглядности записывать все плюсы и минусы каждого варианта.

Взрослому следует подкреплять свою позицию аргументами, а точку зрения ребёнка выслушать с уважением, заключила Попова.

Ранее врач-эпидемиолог заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.

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