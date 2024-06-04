Бастрыкин поручил возбудить дело по факту наезда самокатчика на ребёнка в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика на пятилетнего ребёнка в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU.

По данным СК, инцидент произошёл 2 июня на улице Ключевской. Мальчик ехал на велосипеде навстречу 35-летнему самокатчику, они столкнулись, ребёнка госпитализировали с травмами.

Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Ранее сообщалось, что в Петербурге самокатчик сбил 88-летнюю блокадницу.