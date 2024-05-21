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В Петербурге самокатчик сбил 88-летнюю блокадницу

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В СУ СК России по Санкт-Петербургу организовали проверку по факту дорожного происшествия, в котором самокатчик сбил 88-летнюю жительницу блокадного Ленинграда.
В Петербурге самокатчик сбил 88-летнюю блокадницу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«19 мая 2024 года около одного из домов на проспекте Тореза неизвестный мужчина, управляя самокатом, наехал на женщину. Из-за этого пострадавшая упала на асфальт», — рассказали в СК.

По имеющейся информации, водитель самоката оказал пострадавшей первую помощь и проводил её до дома.

На следующий день женщина обратилась в больницу. Её отправили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что петербургская полиция изъяла более 5,5 тыс. электросамокатов за неправильную парковку.

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