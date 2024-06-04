В 6000 зданий Москвы возобновили подачу горячей воды после планового отключения

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы возобновили подачу горячей воды почти в 6 тыс. зданий после проведения профилактических работ.

В городе идёт масштабная подготовка к будущему отопительному сезону, пишет сайт mos.ru.

На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых планово отключают горячее водоснабжение.

«Сотрудники ПАО «МОЭК» уже завершили работы на 1,1 тыс. магистральных тепловых сетей, подача горячей воды возобновлена почти в 6 тыс. зданий, половина из которых жилые дома», — прокомментировал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Работы планируют завершить до 25 августа.

Ранее в Москве модернизировали участок газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в Щукине Северо-Западного административного округа протяжённостью около 2 км.