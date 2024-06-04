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В Duolingo уведомили Роскомнадзор об удалении контента с пропагандой ЛГБТ

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В сервисе для изучения языков Duolingo уведомили Роскомнадзор об удалении контента с пропагандой ЛГБТ*.
В Duolingo уведомили Роскомнадзор об удалении контента с пропагандой ЛГБТ
  • Legion-Media

«Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщает ведомство.

Ранее Роскомнадзор направил сервису для изучения языков Duolingo требование проверить контент на ЛГБТ-пропаганду и устранить нарушения.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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