Роскомнадзор направил Duolingo требование проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор направил сервису для изучения языков Duolingo требование проверить контент на ЛГБТ*-пропаганду и устранить нарушения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор направил Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, и потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды и устранить нарушения.

Ответ пока не получен.

Ранее Мосгорсуд утвердил для Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также ЛГБТ-ролики.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.