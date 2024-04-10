Роскомнадзор направил Duolingo требование проверить контент на ЛГБТ-пропаганду
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор направил Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, и потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды и устранить нарушения.
Ответ пока не получен.
Ранее Мосгорсуд утвердил для Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также ЛГБТ-ролики.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.