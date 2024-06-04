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Кухарук посетил филиал фонда «Защитники Отечества»

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук посетил пункт отбора военнослужащих по контракту «Центр патриотов России» и филиал фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщает URA.RU.

«Посетил несколько важных объектов в Ханты-Мансийске. В филиале фонда «Защитники Отечества» на протяжении года поддерживают участников и ветеранов СВО, их семьи. В ходе рабочей поездки по окружной столице познакомился с работой координаторов, медицинских сотрудников, социальных кураторов. Лично пообщался с ветеранами боевых действий, которые пользуются услугами фонда», — сказал Кухарук.

Он отметил, что вопрос о доступности учреждений для ветеранов и инвалидов стоит отдельно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и назначении Руслана Кухарука врио главы региона.

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