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Автоэксперт Родионов предупредил о рисках поломки аккумулятора в жару

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Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов предупредил автовладельцев, что в жару на аккумулятор приходится повышенная нагрузка, из-за чего он может выйти из строя.

Из-за высоких температур жидкость в АКБ быстрее испаряется, а также нагрузка на него увеличивается из-за усиленной работы кондиционера, объяснил он в беседе с «Российской газетой».

«Для сохранения рабочего ресурса аккумулятора рекомендую совершать более длительные поездки. Хотя бы раз в неделю проезжайте 30—50 км, чтобы зарядить батарею во время движения», — посоветовал Родионов.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в преддверии сезона летних автопутешествий дал советы, как подготовить автомобиль к дальней дороге.

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