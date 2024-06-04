Автоэксперт Родионов предупредил о рисках поломки аккумулятора в жару
Из-за высоких температур жидкость в АКБ быстрее испаряется, а также нагрузка на него увеличивается из-за усиленной работы кондиционера, объяснил он в беседе с «Российской газетой».
«Для сохранения рабочего ресурса аккумулятора рекомендую совершать более длительные поездки. Хотя бы раз в неделю проезжайте 30—50 км, чтобы зарядить батарею во время движения», — посоветовал Родионов.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в преддверии сезона летних автопутешествий дал советы, как подготовить автомобиль к дальней дороге.