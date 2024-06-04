Автоэксперт Родионов предупредил о рисках поломки аккумулятора в жару

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов предупредил автовладельцев, что в жару на аккумулятор приходится повышенная нагрузка, из-за чего он может выйти из строя.

Из-за высоких температур жидкость в АКБ быстрее испаряется, а также нагрузка на него увеличивается из-за усиленной работы кондиционера, объяснил он в беседе с «Российской газетой».

«Для сохранения рабочего ресурса аккумулятора рекомендую совершать более длительные поездки. Хотя бы раз в неделю проезжайте 30—50 км, чтобы зарядить батарею во время движения», — посоветовал Родионов.

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