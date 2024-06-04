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Свердловские следователи призвали пользователей электросамокатов соблюдать скоростной режим

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Следователи СК России по Свердловской области обратились к пользователям электросамокатов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Необходимо строго соблюдать скоростной режим, который бы обеспечивал полный контроль за движением средства мобильности и позволил бы остановиться в нужный момент, без причинения неудобств пешеходам», — говорится в сообщении ведомства.

Там также уточнили, что пользователи электросамокатов должны помнить, что управляют СИМ, скорость которого в разы превышает скорость пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с начала года пешеходы и водители самокатов заплатили штрафов почти на 2 млн рублей.

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