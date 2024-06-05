В РГСУ выяснили, когда население России может составить 350 миллионов

Население России может составить 350 млн человек через два-три поколения. К такому выводу в ходе исследования (есть в распоряжении RT) пришли учёные Российского государственного социального университета (РГСУ).

«Население России может составить 350 млн. Эта цель достижима через два-три поколения при условии превышения рождаемости над смертностью на 17%», — говорится в исследовании.

Для достижения этой цели учёными РГСУ разработана модель социальной поддержки семьи, которая предполагает изменение подхода к расчётам материнского капитала.

«При рождении третьего и последующих детей следует увеличивать и размер материнского капитала на первого и второго ребёнка. Это будет существенным стимулом для создания многодетных семей», — отметил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

По его мнению, следует активнее использовать нематериальные меры стимулирования рождаемости, такие как введение института социальных нянь, гарантии устройства детей в детский сад и ряд других.

«Одной из важнейших мер является гарантированное упреждающее обеспечение всех многодетных семей нормативным жильём на условиях социального найма», — добавил он.

Кроме того, в университете предлагают активнее пропагандировать семью как основу общества, прививая молодёжи социальные ценности. Делать это необходимо в формах, которые воспринимаются молодым поколением, считают учёные.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить новые льготные тарифы для многодетных семей в период отпусков и летнего отдыха.

Подробнее — в материале RT.