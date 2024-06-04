Почти треть россиян с детьми сталкивались с мошенничеством перед экзаменами

В ходе недавнего опроса 29% россиян сообщили, что их дети столкнулись с финансовыми мошенниками в экзаменационный период.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В 12% случаев мошенники предлагали школьникам купить у них ответы на экзамен, в 10% — заплатить за бюджетное место в университете, в 7% получали от родителей оплату за репетиторские услуги, после чего не выходили на связь.

При этом 71% опрошенных россиян предупреждали своих детей о том, что злоумышленники активизируются во время экзаменов.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.