Почти треть россиян с детьми сталкивались с мошенничеством перед экзаменами
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».
В 12% случаев мошенники предлагали школьникам купить у них ответы на экзамен, в 10% — заплатить за бюджетное место в университете, в 7% получали от родителей оплату за репетиторские услуги, после чего не выходили на связь.
При этом 71% опрошенных россиян предупреждали своих детей о том, что злоумышленники активизируются во время экзаменов.
Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.