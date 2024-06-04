Львова-Белова: скоро иностранцы перестанут усыновлять детей из России

Число российских детей, усыновлённых гражданами зарубежных стран, за два года сократилось почти на 90%. Складывающаяся международная обстановка может в ближайшем будущем привести к полному прекращению иностранного усыновления.

Об этом сообщила в своём ежегодном докладе уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«...Складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей...» — указывается в документе.

Ранее в Государственной думе рассказали о законе, запрещающем усыновление в страны, где разрешена смена пола.