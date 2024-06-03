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Специалист Васильев рассказал о способах обезопасить дачный участок от удара молнии

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Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Фёдор Васильев рассказал, как обезопасить дачный участок от грозы.

«Молниезащита бывает внешней и внутренней. Внешняя молниезащита — это молниеприёмник, который принимает на себя удар молнии, токоотвод и заземлитель, через который ток безопасно уходит в землю», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, заземление должно иметь не менее трёх вертикально вкопанных штырей, поэтому его лучше делать в виде треугольника. Как отметил Васильев, очень важно, чтобы молниезащита не соприкасалась с металлическими частями дома.

Что касается внутренней защиты, то эксперт рекомендовал устройство для защиты от импульсных перенапряжений.

«Иногда электроника сгорает ещё до начала ливня и раскатов грома. Всё потому, что в воздухе копится статическое электричество, которое легко может вывести из строя всё, что подключено к сети. Поэтому настоятельно рекомендую при приближении грозы выключать из розетки все электроприборы и не полагаться целиком на громоотвод и УЗИП», — добавил Васильев.

Ранее экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал о правилах безопасности во время грозы.

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