Спасатель Гофштейн рассказал о правилах безопасности в грозу

Экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал о правилах безопасности во время грозы.

«Самое простое правило: не выходить на улицу во время грозы. От металлических средств передвижения, будь то велосипед, мотоцикл, самокат, надо держаться в стороне», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, не стоит прятаться под отдельно стоящим деревом, так как оно является естественным громоотводом.

В горах стоит укрываться под уступами, а также избегать ручьёв, струй воды, так как они все электропроводные.

«Если находитесь на открытой местности, то самый идеальный вариант — не возвышаться над ней. Как бы ни было неприятно, нужно постараться сесть или лечь на землю. Лучше всего в какое-то углубление: в канаву, ямку, ложбинку. Потому что молния достаёт на поверхности всё, что торчит», — заключил Гофштейн.

Ранее исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин рекомендовал отказаться от купания в несогласованных водоёмах.