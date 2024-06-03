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Спасатель Гофштейн рассказал о правилах безопасности в грозу

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Экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал о правилах безопасности во время грозы.

«Самое простое правило: не выходить на улицу во время грозы. От металлических средств передвижения, будь то велосипед, мотоцикл, самокат, надо держаться в стороне», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, не стоит прятаться под отдельно стоящим деревом, так как оно является естественным громоотводом.

В горах стоит укрываться под уступами, а также избегать ручьёв, струй воды, так как они все электропроводные.

«Если находитесь на открытой местности, то самый идеальный вариант — не возвышаться над ней. Как бы ни было неприятно, нужно постараться сесть или лечь на землю. Лучше всего в какое-то углубление: в канаву, ямку, ложбинку. Потому что молния достаёт на поверхности всё, что торчит», — заключил Гофштейн.

Ранее исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин рекомендовал отказаться от купания в несогласованных водоёмах.

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