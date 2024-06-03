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Автоэксперт Родионов посоветовал не заправлять полный бак бензина в жару

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Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Srevice Никита Родионов заявил, что не стоит заправлять полный бак бензина в жару.

«Есть риск увеличения внутреннего давления в топливном баке, тогда горючее может выдавливаться через вентиляционный клапан. Резко возрастают риски пожара. Поэтому старайтесь заправлять в жару не до максимума», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, высокие температуры также могут негативно сказаться на шинах. Как пояснил эксперт, под воздействием прямых солнечных лучей меняется структура резины, возникают трещины на боковых поверхностях, снижается сцепление с дорогой.

«Для предотвращения поломок системы кондиционирования, советую всегда постепенно снижать температуру в салоне. Обязательно проветривайте его перед поездкой. Как только в салоне становится комфортно, включайте режим рециркуляции», — добавил Родионов.

Ранее руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев предупредил, что из-за старого моторного масла в жаркое время года может произойти поломка двигателя автомобиля.

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