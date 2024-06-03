Финалистами московского чемпионата «Абилимпикс-2024» стали 930 человек

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что финалистами Х юбилейного Московского чемпионата «Абилимпикс-2024» стали 930 горожан.

«В этом году в программе чемпионата было 62 компетенции — от информационных технологий и промышленности до сферы питания и творческих профессий», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что за время существования чемпионата в соревнованиях приняли участие порядка 8 тыс. жителей столицы с особенностями здоровья.

Финал чемпионата состоится осенью.

«Лидеры отборочного этапа поборются за право представлять Москву на Национальном конкурсе», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Московской области победителями десятого регионального чемпионата «Абилимпикс» в 93 компетенциях стали 557 школьников и студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).