Финалистами московского чемпионата «Абилимпикс-2024» стали 930 человек
«В этом году в программе чемпионата было 62 компетенции — от информационных технологий и промышленности до сферы питания и творческих профессий», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что за время существования чемпионата в соревнованиях приняли участие порядка 8 тыс. жителей столицы с особенностями здоровья.
Финал чемпионата состоится осенью.
«Лидеры отборочного этапа поборются за право представлять Москву на Национальном конкурсе», — добавил мэр.
Ранее сообщалось, что в Московской области победителями десятого регионального чемпионата «Абилимпикс» в 93 компетенциях стали 557 школьников и студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).