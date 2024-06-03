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В Астраханской области появится новая солнечная электростанция

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В Министерстве промышленности Астраханской области рассказали о предстоящем строительстве Богдинской солнечной электростанции мощностью 60 МВт.

Об этом сообщает АБН24.

«На самом деле там проект гораздо шире: 60 МВт — это первая электростанция. Она будет введена в эксплуатацию в III квартале текущего года. И в конце текущего года планируется начало строительства ещё одной СЭС в Ахтубинском районе ещё большей мощности», — заявил глава ведомства Илья Волынский.

Всего на территории региона до 2028 года запланировано возвести несколько СЭС суммарной мощностью до 350 МВт.

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках реализации программы догазификации населённых пунктов будет газифицировано более 60 тыс. домов до конца 2024 года.

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