В Астраханской области появится новая солнечная электростанция

В Министерстве промышленности Астраханской области рассказали о предстоящем строительстве Богдинской солнечной электростанции мощностью 60 МВт.

Об этом сообщает АБН24.

«На самом деле там проект гораздо шире: 60 МВт — это первая электростанция. Она будет введена в эксплуатацию в III квартале текущего года. И в конце текущего года планируется начало строительства ещё одной СЭС в Ахтубинском районе ещё большей мощности», — заявил глава ведомства Илья Волынский.

Всего на территории региона до 2028 года запланировано возвести несколько СЭС суммарной мощностью до 350 МВт.

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках реализации программы догазификации населённых пунктов будет газифицировано более 60 тыс. домов до конца 2024 года.