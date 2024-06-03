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На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу» побывали 220,5 тысячи человек

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Мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу» посетили 220,5 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Для москвичей и гостей столицы на площадках города и в парках подготовили и провели 2,5 тыс. различных мероприятий.

В том числе творческие занятия, концерты, литературные чтения, турниры по шахматам, мастерские народных ремёсел и другие активности.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана 13—14 июля на площадке Центра семьи «Казан» состоится гастрономический фестиваль «Вкусная Казань».

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