В России 40% родителей считают, что подработки учат детей финансовой грамотности

Более 40% родителей из российских мегаполисов, принявших участие в новом исследовании, выразили мнение, что летние подработки способствуют формированию правильных финансовых навыков у детей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Около 43% родителей, имеющих детей 14—16 лет, поощряют их стремление подрабатывать. Они уверены, что это научит подростка грамотно распоряжаться деньгами.

Ещё 34% убеждены, что подработка положительно повлияет на дальнейшую карьеру ребёнка, а 14% — на развитие социальных навыков.

Лишь 23% родителей не поддерживают детскую подработку. Они считают, что каникулы нужны для полноценного отдыха, а чрезмерные нагрузки могут негативно сказаться на успеваемости.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.