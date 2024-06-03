В России 40% родителей считают, что подработки учат детей финансовой грамотности
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Около 43% родителей, имеющих детей 14—16 лет, поощряют их стремление подрабатывать. Они уверены, что это научит подростка грамотно распоряжаться деньгами.
Ещё 34% убеждены, что подработка положительно повлияет на дальнейшую карьеру ребёнка, а 14% — на развитие социальных навыков.
Лишь 23% родителей не поддерживают детскую подработку. Они считают, что каникулы нужны для полноценного отдыха, а чрезмерные нагрузки могут негативно сказаться на успеваемости.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.