Прокуратура проводит проверку в школе села Яльчики из-за инцидента на ЕГЭ

Прокуратура Чувашии начала проверку в связи с появившейся информацией, что в одном из учебных заведений школьников заставляли раздеваться при досмотре перед сдачей ЕГЭ.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Согласно публикациям в сети интернет, сотрудниками пункта проведения экзамена допущены нарушения», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что уже ведётся проверка сообщений и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Также ведомством были запрошены необходимые документы и начат опрос сотрудников школы.

«При наличии оснований (в случае подтверждения факта нарушений) будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что директор школы №11 в Воронеже после скандала с досмотром учеников перед ЕГЭ уволилась.

В тот раз RT поговорил с одной девушкой, которая заявляла, что её заставили снять лифчик. При этом представитель школы заявил RT, что детей не обыскивали, а на записи с камер видно, что к ученикам никто не прикасался.