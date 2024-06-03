RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура проводит проверку в школе села Яльчики из-за инцидента на ЕГЭ

Короткая ссылка
Прокуратура Чувашии начала проверку в связи с появившейся информацией, что в одном из учебных заведений школьников заставляли раздеваться при досмотре перед сдачей ЕГЭ.
Прокуратура проводит проверку в школе села Яльчики из-за инцидента на ЕГЭ

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Согласно публикациям в сети интернет, сотрудниками пункта проведения экзамена допущены нарушения», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что уже ведётся проверка сообщений и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Также ведомством были запрошены необходимые документы и начат опрос сотрудников школы.

«При наличии оснований (в случае подтверждения факта нарушений) будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что директор школы №11 в Воронеже после скандала с досмотром учеников перед ЕГЭ уволилась.

В тот раз RT поговорил с одной девушкой, которая заявляла, что её заставили снять лифчик. При этом представитель школы заявил RT, что детей не обыскивали, а на записи с камер видно, что к ученикам никто не прикасался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить