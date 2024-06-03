Треть россиян отметили улучшение качества банковских сервисов на основе ИИ
А 73% отметили высокую скорость ответов нейросети, пишет «Газета.Ru».
Качество и скорость опрошенные назвали самыми важными параметрами в работе любого банковского контакт-центра (55 и 50% соответственно).
При этом 82% признались, что общение с человеком для них предпочтительнее. А для 16% не имеет значения, с кем общаться, главное — результативность.
Почти 80% россиян заявили, что знают, когда общаются с роботом, а оставшиеся 20% даже не замечают, что их консультирует ИИ.
Ране мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные предприятия активно применяют технологии на базе ИИ для оптимизации производственных процессов и уменьшения расходов.