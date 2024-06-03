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Треть россиян отметили улучшение качества банковских сервисов на основе ИИ

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ВТБ и банк «Открытие» провели исследование к ПМЭФ-2024, чтобы выяснить, как клиенты относятся к работе сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Треть респондентов (33%) считают, что качество банковских консультаций цифровых помощников улучшилось за последние годы.

А 73% отметили высокую скорость ответов нейросети, пишет «Газета.Ru».

Качество и скорость опрошенные назвали самыми важными параметрами в работе любого банковского контакт-центра (55 и 50% соответственно).

При этом 82% признались, что общение с человеком для них предпочтительнее. А для 16% не имеет значения, с кем общаться, главное — результативность.

Почти 80% россиян заявили, что знают, когда общаются с роботом, а оставшиеся 20% даже не замечают, что их консультирует ИИ.

Ране мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные предприятия активно применяют технологии на базе ИИ для оптимизации производственных процессов и уменьшения расходов.

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