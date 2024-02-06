Собянин: бизнес Москвы оптимизируют производственные процессы с помощью ИИ
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По его словам, на одном из предприятий стали регулярно проводить «мозговые штурмы» с применением ИИ.
Кроме того, искусственный интеллект облегчает обработку запросов клиентов и осуществляет подбор кандидатов путём анализа резюме.
Инновационные решения можно найти в городской базе высокотехнологичных решений — «Банке технологий», добавил Собянин.
Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал продажу «Яндекса» российским частным инвесторам.