Собянин: бизнес Москвы оптимизируют производственные процессы с помощью ИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные предприятия активно применяют технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации производственных процессов и уменьшения расходов.

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, на одном из предприятий стали регулярно проводить «мозговые штурмы» с применением ИИ.

Кроме того, искусственный интеллект облегчает обработку запросов клиентов и осуществляет подбор кандидатов путём анализа резюме.

Инновационные решения можно найти в городской базе высокотехнологичных решений — «Банке технологий», добавил Собянин.

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