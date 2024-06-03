ФСБ опубликовала видео допроса агентов украинских спецслужб в Севастополе

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео допроса агентов ГУР в Севастополе, которые намеревались совершить террористические акты в городе.

«Мой куратор передал мне координаты, по которым находился схрон в виде духовки. В ней — 2,5 кг пластита, электродетонатор и радиомост», — рассказал один из агентов.

Ещё один из задержанных рассказал, что в его задачу входило фотографировать российские корабли, несущие «Калибры». Около 10—12 раз он отправлял снимки куратору, за что получил четыре перевода по 20—26 тыс. рублей.

Другой диверсант должен был установить камеры на дорогах Крыма для слежения за перемещением «вражеских войск». Он же должен был достать взрывчатку из схрона.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ вскрыли агентурную сеть СБУ и ГУР Украины в Крыму. При обысках у них нашли взрывные устройства, а на их телефонах была найдена переписка с кураторами из украинских спецслужб.